خسائر بمليوني يورو في حريق فندق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تسبب حريق اندلع بأحد فنادق ولاية ميكلنبورج - فوربومرن الألمانية في خسائر مادية تقدر بنحو مليوني يورو.
وأعلنت الشرطة أمس نقل العشرات من نزلاء الفندق الذي يقع بالقرب من بحر البلطيق إلى مكان آمن.
ولاحظ أحد النزلاء الحريق مساء وأبلغ العاملين هناك. وتوجهت قوات الإطفاء بفرق كبيرة إلى موقع الحادث، حيث تواصل جهودها للسيطرة على الحريق، الذي لم تتضح ملابساته بعد.
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