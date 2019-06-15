مقتل وإصابة طفلين شقيقين في انفجار حوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل طفل، وأصيب آخر جراء انفجار مقذوف لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غرب اليمن. وقال مصدر محلي «إن طفلا قتل، وأصيب شقيقه بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة».

وأضاف المصدر أن الشقيقين كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر بهما، حسبما نقل موقع سبتمبر التابع للجيش الوطني اليمني.