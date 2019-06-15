35 قتيلا في اشتباكات قوات الأسد والمعارضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية، في بيان له أمس، أن 35 مقاتلا، من بينهم 26 من قوات النظام السوري أو موالين لها، قتلوا خلال قصف جوي لقوات النظام والطيران الروسي خلال اشتباكات لا تزال مستمرة منذ فجر أمس، مع مجموعات مسلحة بريف حماة شمال غرب سوريا.
وأوضح المرصد في بيانه أن بقية القتلى في تلك الاشتباكات، وعددهم تسعة، ينتمون لفصائل سورية مسلحة.
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