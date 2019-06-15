الإسكان تسلم الفلل الجاهزة في 21 مشروعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خلال مايو الماضي الفلل الجاهزة في 21 مشروعا تتوزع في 7 مناطق حول المملكة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، الدوادمي، ثادق، شقراء، العيينة، المجمعة، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر والمبرز و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن.

كما شمل التسليم مشروعين في منطقة القصيم، هما إسكان رياض الخبراء، وإسكان عنيزة، أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، إسكان صبيا، بالإضافة لثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية، هي إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعا تضم فللا بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك بعد أن كشفت عن إضافة مشروعي إسكان الضاحية في منطقة جازان، وإسكان أملج في منطقة تبوك، جميعها ضمن برنامج «سكني» التي أطلقت خلال عام 2017.

وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع نحو 14 ألف وحدة سكنية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم سعي الوزارة في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجاتهم.

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توزيع المشاريع على 7 مناطق

الرياض:

رماح

الدوادمي

ثادق

شقراء

العيينة

المجمعة

مكة المكرمة:

الخرمة

جازان:

إسكان بيش

صامطة القفل

إسكان صبيا

الشرقية:

الخبر

المبرز

الأحساء 1

الأحساء 2

حفر الباطن

حائل:

إسكان حائل

القصيم:

رياض الخبراء

إسكان عنيزة

الحدود الشمالية: