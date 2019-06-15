320 شجرة تعيد تأهيل حديقة مربة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية مربة الفرعية إعادة تأهيل «حديقة مربة» من خلال تكثيف المسطحات الخضراء على مساحة 60 ألف م2. وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد قليلة أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل الحدائق والمرافق العامة والطرقات في المركز وزيادة الرقعة الخضراء وتوزيع الأشجار والنباتات بشكل متناسق واستخدام الأسلوب الحديث للري. وأشار إلى أنه جرى كذلك تركيب خزانات للمياه بسعة وصلت إلى 150 طنا وزراعة 320 شجرة ونخلة.



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