«البيئة» تبدأ تطبيق برنامج «حصر» لتسجيل بيانات المزارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج «حصر» الذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات الأنشطة الزراعية في المملكة، لبناء قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم اتخاذ القرارات لمصلحة القطاع الزراعي وتطويره، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى فتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت تنفيذ البرنامج بمرحلته الأولى في منطقتي الجوف وتبوك، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

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وأفادت بأن عدد المزارع المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع بلغ 20 ألف مزرعة في منطقتي الجوف وتبوك، على أن تبدأ المرحلة الثانية في منطقة الرياض.

وكونت الوزارة فريق عمل متكاملا للمشروع متخصصا في أعمال الاستشعار عن بعد، وفي التخطيط، والبرمجة وتقنية المعلومات، إضافة إلى متخصصين في الحصر الحقلي، والمتابعة والتنسيق، وخبراء في ضبط الجودة.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل بشكل الكتروني بالكامل ويسهم في توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات، ويضمن تكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها على المستوى الجيومكاني.

آلية عمل البرنامج: