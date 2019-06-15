بلدي الطائف يناقش مكافحة القوارض والحيوانات الضالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عقد المجلس البلدي لأمانة الطائف جلسته الـ49 بقاعة الاجتماعات غرب الطائف، وناقش عددا من الموضوعات والقضايا البلدية، منها دعم مشروع الصحة العامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، وأوصى بضرورة تزويد المجلس بالتصور الكامل عن المشكلة لدعم المشروع بالشكل المأمول، وبحث مشاركة المجلس مع الشركاء في المناسبات والفعاليات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالأمانة ماجد العتيبي أن المجلس ناقش خلال اجتماعه دعم مشروع الصحة العامة والوقاية الصحية لتعزيز خدمات المكافحة الحشرية بمختلف الطرق البيولوجية والكيماوية للتخلص من بؤر التكاثر، إضافة إلى مكافحة القوارض والحيوانات الضالة، والاطلاع على مراحل العمل بالمشروعات التنموية والتطويرية. وأكد أن المجلس ستكون له مشاركة في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية للتعريف بأعمال المجلس البلدي، والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.