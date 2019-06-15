10 حدائق جديدة بالدمام تراعي دمج ذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام
تعكف أمانة المنطقة الشرقية حاليا على إنشاء ثلاث حدائق بحاضرة الدمام من أصل 10 حدائق تعتزم إنشاءها.
وتشمل أعمال الإنشاءات ثلاث حدائق يجري العمل فيها، وسيراعى في تصميمها دمج ذوي الإعاقة للاستفادة منها.
وأفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام الملا بأن باقي الحدائق السبع التي تعتزم الأمانة تنفيذها ستتوزع في شرق الدمام بواقع حديقتين، وفي غرب الدمام حديقة واحدة، وأربع حدائق وسط الدمام، حيث تسعى الأمانة لتجهيز هذه الحدائق العشر بشكل كامل حتى يستفيد منها المرتادون.
وأكد الملا أن أعمال الإنشاءات ستنجز في الوقت المحدد بما يوفر الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين للراحة والاستجمام ضمن برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مشيرا إلى مراعاة ذوي الإعاقة في مثل هذه المشاريع بهدف دمجهم في المجتمع عبر توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشاريع، وأن الفائدة التي ستعود على الجميع من خلال إنشاء عدد من هذه الحدائق سيكون إيجابيا.
الحدائق الجديدة:
الواحة بمساحة 1315 م2
الشعلة بمساحة 1821 م2
الفرسان بمساحة 1611 م2
المتنزه بمساحة 10150 م2
النورس بمساحة 3907 م2
طيبة بمساحة 3635 م2
العزيزية بمساحة 3242 م2
العنود بمساحة 3475 م2
المحمدية بمساحة 1875 م2
الجلوية بمساحة 1634 م2
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