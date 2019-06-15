عطل فني يطفئ سارية برج ساعة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تسبب عطل فني في توقف إنارة سارية برج الساعة بمكة المكرمة نحو شهرين، وتعمل فرق من شركة بن لادن في إصلاح العطل وإرجاع إنارة سارية البرج إلى الواجهة مجددا بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

في المقابل غابت أضواء الليزر عند حلول عيد الفطر لهذا العام، حيث تنطلق من أعلى البرج 16 حزمة ضوئية عمودية خاصة بالمناسبات والاحتفالات، يصل ارتفاعها إلى 10 كلم، وتبلغ قوة كل منها 10 كيلو وات.

يشار إلى أن أعلى قمة ساعة مكة تضاء بواسطة 21000 مصباح ضوئي أثناء الأذان تصدر أضواء لامعة باللونين الأبيض والأخضر يمكن رؤيتها من مسافة تصل إلى 30 كلم عن البرج، تشير إلى دخول وقت الصلاة، إضافة إلى أن تلك الإشارات الضوئية تمكن ذوي الإعاقة كضعيفي السمع أو الذين يوجدون بالبعد من المسجد الحرام من معرفة دخول وقت الصلاة.