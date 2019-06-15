السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أحبطت دوريات الأفواج الأمنية، في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران، محاولات تهريب قات مخدر، وحشيش، وأسلحة مختلفة، وذخائر حية. وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن دوريات الأفواج الأمنية تمكنت خلال الفترة من 1 رجب 1440هـ إلى 1 شوال الماضي من إحباط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة، وجرى القبض على المتورطين فيها وعددهم 671 متهما، والتحفظ على مبالغ مالية قدرها 552147 ريالا، وحجز 565 سيارة في قضايا مختلفة. المضبوطات: Advertisements 27طنا من القات المخدر 86كجم من الحشيش المخدر 115قطعة سلاح مختلفة



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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 671 متهما في قضايا تهريب مخدرات وأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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