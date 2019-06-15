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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية على مواقع تمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابعاً للمليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مما أدى إلى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كوبري “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية.
وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.
غارات "التحالف" تدمر مخزن أسلحة تابعاً للمليشيا الحوثية في حجةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-15
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية على مواقع تمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابعاً للمليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مما أدى إلى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كوبري “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية.
وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
08:09 PM
استهدفت مواقع تمركز وتعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية على مواقع تمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابعاً للمليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مما أدى إلى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كوبري “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية.
وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.
، غارات "التحالف" تدمر مخزن أسلحة تابعاً للمليشيا الحوثية في حجة ،
المصدر : الخليج 365
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