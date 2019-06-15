اخبار السعوديه

ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.

وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.

ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح

ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-15

ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.

وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.

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15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440

07:46 PM

ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.

وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.

، ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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