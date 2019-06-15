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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.
وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.
ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضحعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-15
ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.
وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
07:46 PM
ضمن سلسلة تغريداتها التوعوية عبر حسابها على "تويتر"، أوضحت وزارة العدل الأساسيات المهمة التي يفترض أن يقوم بها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة.
وعددت الوزارة الأساسيات، ومن ضمنها التأكد من اختصاص المحكمة، تحرير الدعوى بشكل واضح، تحديد الطلبات بدقة، التأكد من صفة المدعي والمدعى عليه، إحضار الوثائق اللازمة، التأكد من صلاحية الوكالة، الحضور مبكراً للمحكمة، إحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.
، ما هي الأساسيات المهمة قبل أول جلسة في المحكمة؟! العدل توضح ،
المصدر : الخليج 365
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