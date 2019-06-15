محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ أحمد محمد طماس آل علي المدخلي، بزواج نجليه الملازم أول "فيصل"، والشاب "محمد"، في قاعة المعالي للاحتفالات بمحافظة صامطة. جاء ذلك، بحضور لفيف من الأقارب والزملاء. "آل علي" يحتفل بزواج نجليه "فيصل" و"محمد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15 احتفل الشيخ أحمد محمد طماس آل علي المدخلي، بزواج نجليه الملازم أول "فيصل"، والشاب "محمد"، في قاعة المعالي للاحتفالات بمحافظة صامطة. جاء ذلك، بحضور لفيف من الأقارب والزملاء. Advertisements 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 07:19 PM احتفل الشيخ أحمد محمد طماس آل علي المدخلي، بزواج نجليه الملازم أول "فيصل"، والشاب "محمد"، في قاعة المعالي للاحتفالات بمحافظة صامطة. جاء ذلك، بحضور لفيف من الأقارب والزملاء. ، "آل علي" يحتفل بزواج نجليه "فيصل" و"محمد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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