قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والذي يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم (السبت)، محدد بفترة زمنية معينة وليس بوصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
وأبدى مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل استغرابه من التصريحات الصادرة من هيئة الأرصاد بأن حظر العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة مرتبط فقط بدرجة حرارة 50 مئوية، لافتاً وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أن درجات الحرارة التي تقل عن 50 درجة تعد أيضاً مرتفعة.
وأوضح أن قرار الحظر جاء بتوجيه من القيادة العليا، انطلاقاً من حرصها على سلامة العمالة وعدم تعرضها لأي مخاطر أو مشكلات صحية بسبب التعرض المباشر لشمس الظهيرة الحارقة، كما أن الوزارة حريصة على عدم إصابة العمالة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.
وكان الناطق الرسمي لهيئة الأرصاد حسين القحطاني أوضح أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل، وأنه يشترط أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بدء تطبيقه اليوم.. العمل تستغرب اشتراط الأرصاد 50 درجة لسريان قرار حظر العمل تحت الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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