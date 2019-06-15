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مصادر تكشف عن صدور توجيهات بتطبيق عقوبة التشهير في ثلاث مخالفات جديدة

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كشفت مصادر عن صدور توجيهات بتطبيق عقوبة “التشهير” في ثلاث مخالفات جديدة، إضافةً إلى ذات العقوبة المقررة في نشاطات أخرى.
وذكرت المصادر أن التوجيهات أجازت تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة ونشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكدت المصادر أن التوجيهات تضمنت نشر ملخص العقوبات على نفقة المخالف في حالة مخالفة أنظمة: الأسماء التجارية، واستيراد المواد الكيميائية، والمعادن والأحجار الكريمة.

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