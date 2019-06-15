النقل تبدأ تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق.. والكشف عن فائدتها– فيديو

بدأت وزارة النقل، في تطبيق تقنية الاهتزازات التحذيرية لتنبيه السائقين من انحراف المركبة والحد من الحوادث المرورية، وفق ما أعلن المركز الوطني لسلامة الطرق.

وتستهدف وزارة النقل تنفيذ هذه التقنية في طرق بطول 56 ألف كلم خلال 3 سنوات. وأوضح المركز، أن مجموع أطوال الطرق التي نُفذت فيها التقنية حتى الآن بلغت أكثر من 22.5 ألف كلم في مختلف المناطق.

وتقنية الاهتزازات التحذيرية هي إحدى مشاريع الوزارة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق السريعة، وهي عبارة عن مطبات إسفلتية منخفضة عن سطح الإسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد يتم تنفيذها على أكتاف الطريق.

ومن فوائدها تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة بمجرد خروجهم عن المسار الصحيح في حال الشعور بالنعاس أثناء القيادة، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.