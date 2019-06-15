أمين مجلس التعاون يطالب المجتمع الدولي برد حاسم ضد الهجوم على ناقلتي النفط

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان يوم الخميس الماضي، ووصفه بأنه تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لخطر فادح .

وقال إن هذا الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهي مسؤولية دولية ينبغي على الأمم المتحدة بكل منظماتها المعنية الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية، وأن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وتعريض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون قد حذر على هامش القمة الخليجية الطارئة التي دعت إليها السعودية في مايو الماضي، من الوضع الإقليمي بالغ الحساسية والتعقيد الذي ينبئ بمخاطر جسيمة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون اليقظة والحيطة والحذر والاستعداد، ومزيدًا من التكاتف والتعاضد، للحفاظ على أمنها واستقرارها، والدفاع عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها .

كما أعرب الزياني عن استنكاره للأعمال العدائية التخريبية التي تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط من في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية على الأماكن المقدسة والمناطق المدنية في المملكة.