بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة.. غدًا

تبدأ جامعة بيشة غدًا، استقبال طلبات القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، عن طريق بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة، ويستمر القبول حتى 30 شوال الجاري.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات في المجمع الأكاديمي بمحافظة بيشة وكليات محافظات بلقرن والنماص وتثليث، والتي تتكون من أربعة مسارات، هي المسار الصحي، والمسار العلمي الهندسي، والمسار الإنساني، والمسار الإداري، بالإضافة إلى كليات المجتمع (الدبلوم)، مؤكدًا أن عملية القبول لا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضًا مراجعة العمادة وستكون وسيلة الاتصال الأساسية هي رسائل الجـوال (sms).

وأبان الدكتور القرشي أنه يشترط للقبول الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص (التحصيلي والقدرات للتخصصات الصحية والهندسية والعلمية والحاسوبية) (القدرات للتخصصات النظرية)، مشيرًا إلى أنه يشترط للقبول بالمسار الصحي (الكليات الصحية) ألا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن 90 بالمائة وأن يكون من خريجي العام الحالي (1439 / 1440هـ)، فيما يشترط للقبول بكلية الهندسة أن يكون من خريجي العام: (1438 / 1439هـ) أو العــام ( 1439 / 1440هـ)، وأنه لن يتم قبول أي طالب أو طالبة إذا مضى على تاريخ تخرجه من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات؛ حيث سيكون القبول وفقًا لنتائج الطالب والمقاعد المتاحة.

ودعا إلى مراجعة الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل باستمرار للاطلاع على مزيد من المعلومات والبينات المتعلقة بآلية القبول والجدول الزمني لذلك.