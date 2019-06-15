«لا حر إلا بعد الانصراف».. الزعاق: أول أيام موسم «التويبع» غدًا

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم السبت، هو آخر «الثريا» وغدًا الأحد أول موسم «التويبع»، وهو موسم «حر الانصراف».

وقال الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن موسم «حر الانصراف» يقال فيه «لا حر إلا بعد الانصراف»، أي لا يأتينا الحر الشديد «جمرة القيظ» إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.

وتابع الزعاق: إن يوم الجمعة المقبل أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.

وفي سياق ذي صلة، غرد الزعاق، أمس الجمعة، قائلًا: خلال العشرة أيام المقبلة سنعيش النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.. وبعد أسبوع (الجمعة القادمة) سيشهد جميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء أطول نهار في السنة.

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ومن ناحيتها، توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وعبر صفحتها الرسمية، توقعت الهيئة، التغيرات الجوية ليوم السبت، لافتة إلى معاودة درجات الحرارة العظمى ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، متوقعة تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية الى شمالية غربية، بسرعة 18-45 كم/ساعة، وبالنسبة لحالة الموج فإنه سيرتفع من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي .وعلى الخليج العربي فإن الرياح ستكون من شمالية الى شمالية غربية، بسرعة 16-40 كم/ساع ، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وقد نبهت الهيئة، إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران ومحافظة شرورة، يستمر حتى الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة. ويأتي هذا، فيما دعت مديرية الدفاع المدني، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.