كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور توجيهات تقضي بتنفيذ خطة شاملة لتطوير البرنامج الحالي الخاص بالحماية من سوسة النخل الحمراء؛ ولتشكيل فرق ميدانية وتحديد مسؤوليتها وآلية عملها. وأكدت مصادر «عاجل»، أن التوجيهات تقضي بتشكيل لجنة دائمة مكونة من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والإعلام و وزارة النقل و وزارة التجارة «الغرفة التجارية الصناعية »؛ لتذليل أي معوقات لتنفيذ البرنامج. وألزمن التوجيهات، الجهات الحكومية برفع تقرير ربع سنوي مع تشكيل لجنة في إمارات المناطق بهذا الشأن مع تحمل وزارة الشؤون البلدية والقروية تبعات التكاليف لتنفيذ البرنامج وفق تقدير عادلٍ للإسهام في إنجاح البرنامج . وكشفت المصادر أن ذلك الاهتمام جاء لخطر سوسة النخيل الحمراء على شجرة النخيل التي لها أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للمملكة؛ حيث تعتبر المنتج القومي غير الناضب ومن أهم المنتجات الزراعية التي تعتمد عليها كمنتج رئيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: 7 جهات حكومية تتحدّ لتنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.