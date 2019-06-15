إحباط تهريب أطنان مخدرات وذخائر حية والإطاحة بـ671 متهمًا في 3 مناطق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط محاولات تهريب 27 طنًا من القات المخدر، و86 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، و115 قطعة سلاح مختلفة، و1408 ذخائر حية، والقبض على 671 متورطًا فيها، في 3 مناطق.

وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران، تمكنت خلال الفترة من 1 / 7 / 1440هـ إلى 1 / 10 / 14401هـ من إحباط محاولات تهريب 27 طنًّا من القات المخدر، و86 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، و115 قطعة سلاح مختلفة، و1408 ذخائر حية.

وأكد المقدم الشلهوب القبض على المتورطين فيها وعددهم 671 متهمًا، والتحفظ على مبالغ مالية قدرت بـ552147 ريالًا، وحجز 565 سيارة في قضايا مختلفة.