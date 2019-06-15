

مقديشو 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

قتل ثمانية أشخاص على الأقل فيما أصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو اليوم عند حاجز على مقربة من البرلمان الصومالي.

وقال جهاز الإسعاف الخاص بالصومال - وفق ما نقلته وسائل إعلامية - "يمكننا تأكيد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 16 آخرين في الانفجار". ولم يسفر انفجار آخر على طريق رئيسي مؤد إلى المطار عن أي إصابات.

// انتهى //

19:01ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ثمانية قتلى على الأقل في انفجار في مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.