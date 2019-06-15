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فوضى على متن طائرة تركية يجبرها على العودة إلى إسطنبول
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت طائرة تابعة للخطوط التركية حالة من الارتباك، خلال رحلة صوب السودان، إذ قام أحد الركاب من مقعده، بعد الإقلاع، وشرع في الصراخ، وهو يقوم بتهشيم قناع التنفس والنافذة.
وبحسب مصادر إعلامية فإن الركاب اضطروا إلى السيطرة على الراكب الهائج الذي كان في درجة رجال الأعمال، وأخذ يدفع المضيفين ويهرع باتجاه قمرة القيادة.
وقال راكب كان على متن رحلة الجمعة: إن بعض الركاب أوقفوا الرجل الذي كان على متن الطائرة بوينغ 737-900 في درجة رجال الأعمال.
وبعد ساعات، أعلن الطيار أن الطائرة ستعود إلى إسطنبول. فوقف الرجل فجأة واتجه إلى مقدمة الطائرة، وعندها أمسك به ركاب آخرون وقيدوه بقيود بلاستيكية. وفور هبوط الطائرة في إسطنبول، اقتادت الشرطة الرجل إلى خارج الطائرة.
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