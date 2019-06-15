شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين بحريق شقة سكنية في ينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع) أخمدت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني اليوم (السبت)، حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي الجابرية في محافظة ينبع. وبحسب تغريدة للدفاع المدني عبر «تويتر»، فقد نتج عن الحادثة إصابة طفلين باختناق، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.



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