شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 27 طن قات و86 كغم من الحشيش والقبض على 671 متهماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهماتها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران، تمكنت خلال الفترة من 1440/7/1 إلى 1440/10/1 من إحباط محاولات تهريب (27) طناً من القات المخدر، و(86) كيلوغراماً من الحشيش المخدر، و(115) قطعة سلاح مختلفة، و(1408) ذخائر حية.

وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (671) متهماً، والتحفظ على مبالغ مالية بمبلغ (552147) ريالاً، وحجز (565) سيارة في قضايا مختلفة.