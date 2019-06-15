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تسرب غاز المطبخ فاحترقت الشقة في حائل
متابعات الخليج 365 - حائل
احترقت شقة سكنية في حائل، بعدما تسرب الغاز من المطبخ وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة على الحريق.
وتمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل من إخماد حريقٍ اندلع بشقة ضمن مجمع سكني للإيجار السنوي بحي الملك عبدالله، سببه تسرب للغاز خلال عملية الطهي ولم تسجل إصابات جراء الحادث.
ودعا الدفاع المدني لتركيب أنظمة الكشف المبكر عن الدخان وتأمين طفايات الحريق اليدوية في مواقع السكن للحد من تأثير نواتج الحريق.
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