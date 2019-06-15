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2019-06-15 اختناق طفلين بحريق شقة سكنية في ينبع متابعات الخليج 365 - ينبع أصيب طفلان بالاختناق جراء حريق اشتعل في شقة سكنية في ينبع. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني ينبع حريقًا اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي الجابرية، نتج عنه إصابة طفلين باختناق، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى. وأفاد الدفاع المدني أن حالتيهما مستقرة.









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