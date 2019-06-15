المجلس العسكري السوداني سيعلن عن تشكيل حكومة تصريف أعمال

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أوردت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي سيعلن عن تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير أو لا.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن المجلس لديه خيار الدعوة لانتخابات مبكرة وتم إرجاء ذلك لإتاحة المجال لجهود الوساطة.

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يذكر أن الشارع السوداني، يترقب اليوم السبت، أن يعلن المجلس الانتقالي عن نتائج تحقيق ملابسات فض الاعتصام بمقر القيادة في الخرطوم وسط اتهامات متبادلة بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير بعدم التوصل إلى حل للأزمة.

وجدد المجلس العسكري ثقته في لجنة التحقيق التي تواصل تحقيقاتها بشأن أحداث فض الاعتصام لتسلم النتائج بأقرب فرصة.

وأقر الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، الخميس، أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو، وأنه عقد اجتماعاً حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.