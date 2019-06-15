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هيومان رايتس ووتش: استهداف مطار أبها جريمة حرب واضحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش، الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي، في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي.
واعتبرت المنظمة، حسبما ذكرته فضائية العربية، في خبر عاجل، أن استهداف الحوثيين لمطار أبها بمثابة جريمة حرب واضحة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء الماضي، عن استهداف ميليشيات الحوثي، لمطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية، وهو ما أسفر عن إصابة 26 مدنيًا.
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