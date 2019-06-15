صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - الجبيل

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بمسمى (مُستشار الشؤون العامة، وشريك تجاري موارد بشرية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُستشار الشؤون العامة (Public Affairs Advisor):

– درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة أو العلوم السياسية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 14 سنة.

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2- شريك تجاري موارد بشرية (HR Business Partner):

– درجة البكالوريوس في الإدارة أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.

– شهادة مهنية في الموارد البشرية مثل (HRBP – PHR – SPHR – CIPD).

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ من اليوم السبت 15/6/2019م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا