- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الجبيل
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بمسمى (مُستشار الشؤون العامة، وشريك تجاري موارد بشرية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُستشار الشؤون العامة (Public Affairs Advisor):
– درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة أو العلوم السياسية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 14 سنة.
2- شريك تجاري موارد بشرية (HR Business Partner):
– درجة البكالوريوس في الإدارة أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.
– شهادة مهنية في الموارد البشرية مثل (HRBP – PHR – SPHR – CIPD).
– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ من اليوم السبت 15/6/2019م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.