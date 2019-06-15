السعودية | "إثراء" يأخذ أطفال السعودية إلى عوالم المفكرين صيفاً

شكرا لقرائتكم "إثراء" يأخذ أطفال السعودية إلى عوالم المفكرين صيفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جيل من المفكرين والمبدعين في السعودية، هدف وضعه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" خلال إجازة الصيف، ليطلق برامج ودورات تدريبية مكثفة وأنشطة متنوعة تصب في مجالات المعرفة والإبداع والتقنية والفن ليأخذ جيل الأطفال إلى عوالم المعرفة، من 17 يونيو/حزيران – 1 أغسطس/آب 2019 عبر برنامج "المخيم الصيفي" للأطفال الذي يتكون من 7 مسارات متنوعة للأعمار بين 4 – 15عاما.

ويشمل البرنامج دورات مهنية تسعى إلى توجيه حس الفضول لدى الفتية والفتيات وتعريفهم بالعلوم والتنقية والهندسة والفن، ويأتي مسار "صانع الألعاب" ليساعد الأطفال على تعلّم كيفية تصميم الألعاب وتطويرها من خلال استخدام المجسّمات الرملية، ويتيح مسار "المبتكرون الصغار" للمشاركين تعلّم مهارات البرمجة من خلال مشاريع تفاعلية تهدف إلى اكتساب المعرفة في حل مشاكل المنطق والفيزياء.

Advertisements

وتأتي ورشة عمل صناعة الأفلام في مسار "الصوت والحركة"، لتقدّم المبادئ الأساسية للطفل في كتابة السيناريو وتصوير الأفلام وإنتاجها، ويقدم مسار "روّاد الفن" مقترحات فنية في الأنماط الإسلامية استخدمها أشهر الفنانين عبر التاريخ، والتي تمكّن الأطفال من تشكيل العمل الفنّي الخاص بهم، بالإضافة إلى تحفيز المشاركين على ممارسة مهنة الغوص واستكشاف البحر ومعرفة أسراره والتعرّف على حقائقه الممتعة وما يدور بداخله عبر مسار "أعماق البحار".

كما يسعى مسار "التنفيذي الصغير" إلى تشجيع المشاركين على استكشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال تطبيق أساسيات ريادة الأعمال والتعرف على قصص نجاح أشهر روّاد الأعمال في المجتمع، ويتعرّف الأطفال في مسار "الهندسة" على 8 أنواع من الهندسة، والتي تركّز على بناء المهارات الأساسية لفرص العمل المستقبلية في بناء المشاريع وتصميمها.

جدير بالذكر أن مركز "إثراء" يسعى إلى تعزيز جودة المشهد الثقافي والإبداعي في المجتمع، وإلهام وتحفيز روّاده في مجالات العلوم والفنون المختلفة، حيث يشارك المركز ببرامجه ومرافقه المتنوعة في تطوير أساليب جديدة حاضنة للإبداع من خلال توفير بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة وتحفيز حب الاستطلاع وتوفير الفرص ورعاية المواهب منذ سنّ مبكرة.