السعودية | شاهد.. فنانة سعودية تؤدي السلام الوطني بأسلوب أوبرالي

شكرا لقرائتكم شاهد.. فنانة سعودية تؤدي السلام الوطني بأسلوب أوبرالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطفت الفنانة السعودية سوسن البهيتي الأنظار والاهتمام، خلال ظهورها وهي تؤدي السلام الوطني السعودي بأسلوب أوبرالي، خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، في إطار الحفل الموسيقي لأوبرا (لا سكالا) الإيطالية.

ووقف الحضور لسماع السلام الوطني السعودي، مصفقين للبهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني، والتي كشفت من خلالها عن موهبة سعودية مميزة في هذا النوع الفني الخاص.

Advertisements

مغنية أوبرا

بدأت مغنية الأوبرا السعودية سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ نعومة أظفارها، حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، والغناء مع الموسيقى أثناء دراستها في الجامعة الأميركية بالشارقة، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام، وشاركت في دورة غناء الكورال في الجامعة، حيث قام البروفيسور المسؤول عن تجارب الأداء بترشيحها لغناء الأوبرا، الأمر الذي أدهشها ذلك الحين لعدم تخيلها أنها قادرة على أداء صوت قوي مثل الأوبرا، ولكنها أخذت التحدي وبدأت مسيرتها في عالم الأوبرا، وهي الآن وبعد 10 أعوام أصبحت مغنية أوبرا سعودية.

مواهب فنية

وتأتي مشاركة البهيتي في الحفل من منطلق حرص وزارة الثقافة على استثمار مثل هذه المنصات الفنية الكبيرة، لإطلاق المواهب الوطنية، وتقديمها للجمهور، ومنحها مساحة للتعبير الفني الخلاق.

حيث قدمت الفرقة الإيطالية العريقة بقيادة المايسترو بيترو ماينيتي، ثماني مقطوعات موسيقية تمثل جانبًا من إنجازات الأوبرا الإيطالية في القرن التاسع عشر، وحملت الأمسية عنوان "رحلة أوبرالية إيطالية".