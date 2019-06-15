محمد بن مسعود - الدمام - فتح 41 قضية ضد رموز نظامه أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم (السبت)، أن الرئيس المعزول عمر حسن البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. ووفقًا لـ"رويترز" أفاد "أحمد" في مؤتمر صحفي بأنه جرى فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق. وأشار النائب العام إلى أنه سيجري التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل. النائب العام السوداني: إحالة "البشير" إلى المحاكمة بعد أسبوع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15 أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم (السبت)، أن الرئيس المعزول عمر حسن البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. ووفقًا لـ"رويترز" أفاد "أحمد" في مؤتمر صحفي بأنه جرى فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق. وأشار النائب العام إلى أنه سيجري التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل. Advertisements 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 05:09 PM فتح 41 قضية ضد رموز نظامه فتح 41 قضية ضد رموز نظامه أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم (السبت)، أن الرئيس المعزول عمر حسن البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. ووفقًا لـ"رويترز" أفاد "أحمد" في مؤتمر صحفي بأنه جرى فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق. وأشار النائب العام إلى أنه سيجري التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل. ، النائب العام السوداني: إحالة "البشير" إلى المحاكمة بعد أسبوع ،

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