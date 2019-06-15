، علماء ومسؤولون يدينون الهجمات الصاروخية على بلاد الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: العصابات الحوثية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

أعرب علماء ومسؤولون، عن إدانتهم واستنكارهم لهجمات مليشيا الحوثي الانقلابية الصاروخية على المنشآت المدنية والنفطية، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي، ونجم عنه إصابة المدنيين بصاروخ إيراني الصُنع.

وقالوا في تصريحات صحفية، إن استهداف الحرمين الشريفين بالصواريخ عمل إرهابي واعتداء آثم لا يصدر إلا من أعداء الدين ممن سلموا أنفسهم وعقولهم ليكونوا مطايا للصفويين.

واستنكر رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، بدر بن محمد الراجحي، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المملكة من العدو الحوثي، واستهداف المقار المدنية، باستهداف مطار أبها الدولي وما أسفر عنه من إصابات للمدنيين في تعد صارخ للمواثيق الدولية.

وقال الراجحي: التصعيد الذي استهدف ترويع الآمنين ومحاولة الإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية ينم عن مدى التعنت "الحوثي - الإيراني"، والإصرار على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وحث المسلمين في العالم إلى استنكار هذا العدوان والوقوف مع الحق ونصرته بإدانة ما تعرضت له المملكة من إطلاق الصواريخ الحوثية على المدن السعودية بدعم من العدو الصفوي المشترك.

وأكد وقوف الشعب السعودي صفًا واحدًا مع قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ في الذود عن حياض الوطن وتقديم الولاء والطاعة لنصرة الدين ثم المليك والوطن.

وقال المستشار القضائي، عضو الجمعية الفقهية السعودية، الشيخ سعد بن عبدالعزيز آل فريان، إن العدوان الحوثي الضال الذي استهدف بلاد الحرمين الشريفين بهجمات صاروخية باليستية، وجرى اعتراض مجملها وتدميرها من قوات الدفاع الجوي السعودي، بحمد الله، هو اعتداء سافر من قبل مليشيا تستولي على جزء من اليمن والشعب اليمني بقوة السلاح.

وأضاف الشيخ آل فريان، أن هذا الاعتداء عمل إرهابي وآثم لا يصدر إلا من أعداء الدين ممن سلموا أنفسهم وعقولهم ليكونوا مطايا للصفويين، وما وقع من إصابة مطار أبها الدولي إلا دليل على عدوان هذه الفئة الانقلابية الظالمة والمتعدية باستهدافها للمدنيين.

وتابع: لن تشغل المملكة هذه المحاولات الحوثية المدعومة من إيران دولة الشر والفساد، من المضي بعزم وبحزم لنصرة المسلمين في اليمن وفي مختلف دول العالم.

وقال مدير جمعية أعمال للتنمية الأسرية، الشيخ عبدالرزاق القشعمي، إن الاعتداء على المملكة من قِبل المليشيات "الحوثية - الإيرانية" يؤكّد ضرورة الوقوف الحازم ضدّ هذه الأعمال العدائية التي تصدر من قبل فئة غاصبة مارقة عن القانون.

وأضاف: المجتمع السعودي يقف صفًا واحدًا مع قيادته ضد محاولة الحوثي الضال إحداث الفوضى وزعزعة الأمن.

وأكد أن هذا الاعتداء يؤكد تآمر الحوثيين مع من يدعمهم ضد المسلمين وبلاد الحرمين، قائلاً إن أمن المملكة جزء لا يتجزّأ من الأمن العربي والإسلامي وأمن المنطقة.

ولفت إلى أن إطلاق صواريخ باليستية من قِبل المليشيات الانقلابية تجاه المملكة عمل إجرامي لا يستغرب من مليشيا عميلة تعاونت مع قوى الشر لإحداث الفتنة ونشر الفوضى والدمار في المنطقة العربية بأسرها.

ونوه الشيخ القشعمي، بالمملكة بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص وقواتها العسكرية، وأنها قادرة، بإذن الله، في إعادة الحق إلى نصابه والشرعية اليمنية لقادتها الشرعيين وحماية المنطقة العربية من العدوان الصفوي ولجمه وقطع رأسه.