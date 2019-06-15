دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مقيمة تُنقذ حياة آسيوي تعرّض لحالة دهس بعيون الجواء

أنقذت مقيمة سودانية مقيمًا آسيويًا من الموت بمحافظة عيون الجواء؛ حيث تعرَّض لحادث دهس، مساء أمس الخميس، أمام أحد المصارف.

ورصد شاهد عيان سرعة تدخل المقيمة السودانية، سارة محمد التي تعمل ممرضة، رغم أنها كانت خارج أوقات العمل؛ لإيقاف نزيف للمقيم الآسيوي الذي تعرَّض لحالة دهس؛ لحين حضور فرقة الهلال الأحمر بمحافظة عيون الجواء.

ولقي تدخل المقيمة السودانية، بعملها الإنساني، تقدير وإعجاب الجميع.

يُذكر أن للمرضات السعوديات والمقيمات مواقف وأدوارًا تحظى باهتمام الجميع؛ حيث بادرت شرطة منطقة الرياض في 11 يونيو الجاري، بتكريم ممثلة في النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية، الممرضة ريما بنت سعد الحساوي من طوارئ مستشفى الأطفال.

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ونجحت الممرضة «الحساوي»، إلى جانب تميّزها في عملها، في ضبط وقائع تزوير وثائق؛ هدفها التحايل والعلاج في المدينة الطبية، الأمر الذي ثمَّنته الإدارة التنفيذية بالمدينة؛ حيث تحمّلت الممرضة مسؤوليتها الوطنية، من خلال التفاني في أداء واجبها.

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وفي أكتوبر من العام الماضي، كرَّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الممرضة سارة بنت عبدالرحمن الرشيدي، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، التي بادرت إلى تقديم الإسعافات الأولية لمصابين في حادث مروري، وأجرت الفحوصات الأولية لهم، ووقفت مع أكثر الحالات خطورة؛ حتى وصول الهلال الأحمر.

واستقبل أمير المنطقة المرضة وزوجها وشقيقها، حينئذ، في مكتبه، وأشاد بالعمل الإنساني الذي قامت به، قائلًا: «هذا ليس مستغربًا على أبناء وفتيات الوطن، الذين وجدوا في قيادتهم الحكيمة القدوة الحسنة».