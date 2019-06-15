الراجحي يلتقي وزراء العمل بدول «التعاون الخليجي» على هامش مؤتمر جنيف

شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم السبت، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّه تمّت خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول المجلس، والتنسيق حول الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، بالإضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد المهندس الراجحي، اجتماعات ثنائية مع نظرائه الوزراء من روسيا ونيبال وكوريا وباكستان.

جديرٌ بالذكر، أنّ وفد المملكة يشارك في الدورة 108 من مؤتمر العمل الدولي، الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام على إنشائها.