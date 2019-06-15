انطلاق برامج النادي الصيفي بجامعة القصيم.. غدًا

تنطلق، غدًا الأحد، أنشطة وفعاليات النادي الصيفي، الذي تنظمه جامعة القصيم للعام الثاني على التوالي؛ بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّه سيتم تنظيم العديد من المسابقات الرياضية والثقافية، والزيارات العلمية لطلاب كل المراحل الدراسية على مدى 35 يومًا؛ لاستثمار فترة الإجازة الصيفية وأوقات الفراغ لدى الطلاب في أنشطة مفيدة ونافعة.

وأضاف البيان، أنّه سيتم تقسيم الطلاب إلى أربع فئات، الابتدائية (براعم وفتيان)، المتوسطة (أشبال)، الثانوية والجامعية (شباب)، موضحًا أنّ التسجيل لا يزال متاحًا لأبناء المنطقة للتسجيل في النادي الصيفي.

ويقدّم النادي الصيفي بالجامعة، حسب البيان، أنشطة مختلفة في عدة مجالات متنوعة، منها الرياضية التي تشمل مسابقات (كرة القدم، كرة قدم الصالات، البولينج، السباحة، صالة اللياقة، الملعب الصابوني، تنس الطاولة، التنس الأرضي، البلياردو، والهوكي)، كما يشمل الجانب الثقافي عدة مسابقات ودورات تطويرية، أبرزها «مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، ومسابقة (من الشهيد)، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المختلفة في عدة مجالات، منها «تهيئة الطلاب المستجدين لمرحلة الجامعة، دورة المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية، دورة المواطنة وتعزيز الأمن الفكري، ودورة تحسين الخط»، وكذلك دورة عن دور الشباب في تحقيق رؤية 2030، وغير ذلك من الأنشطة الصيفية التي يقدمها النادي.

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وتهدف هذه الأنشطة، التي تقدمها الجامعة، إلى تحقيق الفوائد لأبناء المنطقة، واستغلال وقت الإجازة الصيفية في المشاركة بالبرامج المفيدة الثقافية والترفيهية، التي تسهم بشكل فعَّال في الاستغلال الأمثل لأوقاف الفراغ لديهم في تلك الفترة؛ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في حاضرهم ومستقبلهم، حسب البيان.

من جهته، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء، أنَّ فعاليات النادي سوف تشتمل على العديد من الفعاليات الجديدة الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والزيارات المختلفة، مشيرًا إلى أن أنشطة النادي سوف تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 20/11/1440هـ.

وأضاف، أنّ النادي الصيفي يسعى حاليًّا من خلال المراسلات مع الجهات ذات العلاقة؛ لإقامة فعالية جديدة مثل تعليم ركوب الخيل، مؤكّدًا أهمية دور الجامعة المجتمعي في تفعيل طاقات جميع الفئات الشبابية خلال الإجازة الصيفية، متمنيًا أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق للنادي، الذي يواصل تقديم أنشطته للسنة الثانية على التوالي، بتوجيه من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، الذي سخَّر كل إمكانيات النجاح للقائمين على تنظيم أنشطة النادي وفعالياته.