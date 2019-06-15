والدة الطفل ضحية كلاب الأحساء تكشف لـ«عاجل» تفاصيل الفيديو المروِّع

كشفت والدة الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو مروِّع يتعرَّض لهجوم من كلاب ضالة، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي على نحو واسع، تفاصيل الحادث الذي أسفر عن تعرض صغيرها لجروح بعد أن حمله أحد الكلاب وهرب به.

وقالت أم الطفل لـ«عاجل»: نحن نسكن في مدينة الدمام وكنا نقوم بزيارة إلى أهل زوجي في الأحساء بحي الجامعيين، وذهب الأطفال يلعبون بالحوش عند الساعة 6:30 مساءً إلا أنَّ أحد الأشخاص فتح باب الكراج وخرج.

وأضافت الأم: طفلي الذي هاجمته الكلاب عمره سنه وأربعة أشهر وأنقذه- بعد الله- شقيقه الذي حضر سريعًا ليخبر والده بأنَّ الكلاب هجمت علي أخيه الصغير، فقام والده بالركض بحثًا عنه، وهاجم الكلاب وأفلت منها الطفل، الذي دخل في حالة إغماء.

وتابعت الأم قائلة: إنه عند سماعي للخبر قمت وأخذت سكينًا وذهبت للحاق بزوجي، ولكن الحمد لله وجدته قد حضر ومعه صغيري وهو مغمى عليه، وتمَّ إسعافه سريعًا ونقل إلى المستشفى وأجريت له التحاليل اللازمة بعد الكشف عليه والحمد لله إصابته بسيطة.

وعن الكاميرا التي التقطت هجوم الكلاب الضالة للطفل الصغير، قالت الأم: إنها كاميرا مثبته لجيران أهل زوجي.