جامعة نايف الأمنية تفتح باب القبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، اليوم السبت، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، للعام الدراسي 2019-2020.

وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالإله بن محمد المعيوف، في بيان، إن البرامج في درجة الماجستير تشمل برنامج الآداب في النزاهة المالية، وبرنامج الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وبرنامج الآداب في علم الجريمة.

أما برامج درجة الدبلوم العالي فتشمل برنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، وبرنامج الدبلوم العالي في الأمن النووي، وبرنامج الدبلوم العالي في الجوازات.

وتسعى الجامعة إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها إلى تحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة بالمجالات الأمنية، بحسب المعيوف الذي أشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية، بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019-2023، تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

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وأضاف المعيوف أن موعد قبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة، سيبدأ يوم 14 يوليو المقب، حتى أول أغسطس المقبل عبر الموقع الإلكتروني.

وجامعة نايف العربية للـعلـوم الأمنية تم إنشاؤها في 1978، لتكون أول جامعة عربية تُعنَى بالدراسات العليا والبحث العلمي والتدريب في مجالات الأمن بمفهومه الشامل، وتهدف إلى إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، وتطوير كوادر أمنية متخصصة من خلال تقديم برامج متميزة في الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي.

وتضم الجامعة عدة كليات، منها العدالة الجنائية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإدارية، وعلوم الأدلة الجنائية، والعلوم الاستراتيجية، وأمن الحاسب والمعلومات، بالإضافة إلى مركز الدراسات والبحوث، ومركز تقنية المعلومات، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي.