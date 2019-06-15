السعودية تطالب بمواجهة حاسمة للتهديدات الإرهابية للنفط في المنطقة

طالب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم السبت، بالاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية في كل من بحر العرب والخليج العربي ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية.

وقال، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة الـ20 في اليابان، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة: «من الضروري أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة لدينا، وأن يشمل هذا تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي ستظل تشكل الحصة الكبرى من استهلاك الطاقة العالمية».

وأضاف: «لا بد من العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخرًا في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، بجانب مصادر الطاقة الجديدة».

وكان الفالح قد أعرب في وقتٍ سابق من اليوم، عن أمله أن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل، وقال على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة الـ20 بمدينة كارويزاوا اليابانية: «نأمل أن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل.. نحن نعمل على ذلك».