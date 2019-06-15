خبيرا طقس يتوقعان هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

توقَّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم السبت، استمرار تمركز الموجة الحارة على بعض مناطق المملكة، مع وجود فرصة لهطول أمطار.

وأشار كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى استمرار تمركز محور الكتلة الحارة على القطاع الشرقي؛ بحرارة عظمى بين 46 و49 درجة مئوية في الظل.

وأضاف: «الجو سيكون من غائم إلى غائم جزئي على المصايف والجنوبية الغربية، مع فرصة أمطار رعدية، بينما يكون الجو من صحو إلى غائم على الوسط، مع وجود نشاط للرياح على الوسط والشرق والغرب، مع احتمالية رؤية غير جيدة على الطرق».

في السياق ذاته، توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع «تويتر»، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر اليوم، مشيرًا إلى أنّها ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وذلك على أجزاء من الطائف والباحة وعسير وجازان.

وتوقَّع الحصيني أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من غرب الرياض والخرج وشرق الأفلاج، مع غبار متفاوت من خفيف إلى متوسط.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها لحالة الطقس، اليوم السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة.

وأضافت أنه من المتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، خلال فترة ما بعد الظهيرة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أشارت الأرصاد إلى أنها ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.