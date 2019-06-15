السعودية اليوم / أجواء الباحة الممطرة تدفع الشباب والعائلات للتنزه



الباحة 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

لعبت الأجواء الممطرة التي شهدتها منطقة الباحة ومحافظاتها في الأيام القليلة الماضية دوراً مهماً في خروج الكثير من العائلات والشباب من الأهالي وزوار المنطقة إلى التنزه في العديد من المواقع السياحية بالمنطقة.

وفرحاً بتلك الأجواء تحولت متنزهات الأمير حسام بالقيم, والأمير مشاري بخيرة, ومنتزه رغدان, والحدائق العامة في محافظات المنطقة إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة تمتد إلى ساعات الصباح الأولى، فضلاَ عن تنزه البعض في الأودية التي تشهد هذه الأيام مسطحات خضراء طبيعية وجريان المياه فيها والشلالات، يحرصون خلالها على إعداد وجبات الطعام المختلفة وممارسة

وتشهد تلك المواقع العديد من الفعاليات والبرامج التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، فيما أسهمت تلك الأجواء والفعاليات التي جرى إبرازها عبر ما ينشر من تغطيات إعلامية مختلفة في المنطقة وإظهار مقوماتها السياحية والطبيعية والاقتصادية إلى إقبال وجذب الكثير من السياح إلى المنطقة من دخل المملكة وخارجها.

عدسة "واس" استطلعت فرحة الزوار والأهالي من خلال القيام بجولة في بعض تلك المتنزهات.

// انتهى //

16:20ت م

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الباحة 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسلعبت الأجواء الممطرة التي شهدتها منطقة الباحة ومحافظاتها في الأيام القليلة الماضية دوراً مهماً في خروج الكثير من العائلات والشباب من الأهالي وزوار المنطقة إلى التنزه في العديد من المواقع السياحية بالمنطقة.وفرحاً بتلك الأجواء تحولت متنزهات الأمير حسام بالقيم, والأمير مشاري بخيرة, ومنتزه رغدان, والحدائق العامة في محافظات المنطقة إلى ملتقى للعائلات والمتنزهين لقضاء أوقات جميلة تمتد إلى ساعات الصباح الأولى، فضلاَ عن تنزه البعض في الأودية التي تشهد هذه الأيام مسطحات خضراء طبيعية وجريان المياه فيها والشلالات، يحرصون خلالها على إعداد وجبات الطعام المختلفة وممارسة رياضة المشي وغيرها من الهويات المختلفة.وتشهد تلك المواقع العديد من الفعاليات والبرامج التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، فيما أسهمت تلك الأجواء والفعاليات التي جرى إبرازها عبر ما ينشر من تغطيات إعلامية مختلفة في المنطقة وإظهار مقوماتها السياحية والطبيعية والاقتصادية إلى إقبال وجذب الكثير من السياح إلى المنطقة من دخل المملكة وخارجها.عدسة "واس" استطلعت فرحة الزوار والأهالي من خلال القيام بجولة في بعض تلك المتنزهات.// انتهى //16:20ت م0063

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.