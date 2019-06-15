السعودية اليوم / هولندا تقدم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا



طرابلس 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

أعلنت هولندا تقديم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا.

وقال سفير هولندا لدى ليبيا "لارس تومرز" في تصريح: إن الدعم يأتي من أجل التواصل الإنساني الذي يتمثل في مساعدة المحتاجين.

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16:13ت م

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