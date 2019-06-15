السعودية اليوم / الغوص السياحي بينبع ينطلق بمشاركة 50 غواصاً



ينبع 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

انطلقت أمس, فعاليات مهرجان الغوص السياحي الذي ينظم من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع, بمشاركة 50 غواصاً وعدد من الجهات البارزة منها هيئة السياحة والتراث الوطني وقيادة حرس الحدود والهيئة الملكية بينبع والهلال الاحمر ومراكز الغوص بالمحافظة, إضافة لعدد من المعارض المتخصصة في الغوص, وذلك بشرم ينبع.

وأعرب محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، عن سعادته بانطلاق فعاليات مهرجان الغوص السياحي بشرم ينبع, داعياً أهالي المحافظة وزارها للمشاركة بالفعاليات المتنوعة التي تقدمها اللجنة, والاطلاع على المعلومات العلمية التي تقدمها الجهات الرسمية والمراكز المعتمدة لرياضة الغوص وما يتعلق بها من نشاطات.

وأوضح محافظ ينبع أن لجنة تنمية السياحة بالمحافظة تسعى من خلال هذا المهرجان إلى إبراز الميز النسبية للمحافظة ومن أبرزها مواقع الغوص المميزة والتسويق لها على مستوى الخليج العربي, وذلك من خلال إقامة الفعاليات ودعم مراكز الغوص عبر مشاركتهم بمثل هذه الفعاليات.

وتبدأ فعاليات مهرجان الغوص السياحي يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا, ويشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات منها مسرح البحر المفتوح، والأمسيات الفنية، والمعارض المتخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج "اكتشف الأعماق"، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وورشة عمل لتصوير الأعماق، بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.

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15:28ت م

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