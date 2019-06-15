السعودية اليوم / مقتل عدد من أفراد الشرطة الكينية في انفجار قنبلة قرب حدود الصومال



نيروبي 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق استهدفت سيارة تقل 11 ضابطًا من الشرطة الكينية بالقرب من الحدود مع الصومال اليوم مما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكينية تشارلز أوينو في تصريح له: إنه ما زال في انتظار العدد الدقيق للضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

// انتهى //

15:22ت م

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