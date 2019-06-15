السعودية اليوم / أمانة عسير تعيد تأهيل حديقة مربة بأكثر من 320 شجرة



أبها 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية مربة الفرعية إعادة تأهيل "حديقة مربة" من خلال تكثيف المسطحات الخضراء على مساحة 60 ألف م2.

وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد قليلة أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل الحدائق والمرافق العامة والطرقات في المركز وزيادة الرقعة الخضراء وتوزيع الأشجار والنباتات بشكل متناسق واستخدام الأسلوب الحديث للري.

وأشار إلى أنه جرى كذلك تركيب خزانات للمياه بسعة وصلت إلى 150 طناً, وكذلك زراعة أكثر من 320 شجرة ونخلة، مؤكداً أن البلدية تعمل على خطط لإنشاء عدد من الحدائق الجديدة و الملاعب

// انتهى //

14:29ت م

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أبها 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واسأنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية مربة الفرعية إعادة تأهيل "حديقة مربة" من خلال تكثيف المسطحات الخضراء على مساحة 60 ألف م2.وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد قليلة أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل الحدائق والمرافق العامة والطرقات في المركز وزيادة الرقعة الخضراء وتوزيع الأشجار والنباتات بشكل متناسق واستخدام الأسلوب الحديث للري.وأشار إلى أنه جرى كذلك تركيب خزانات للمياه بسعة وصلت إلى 150 طناً, وكذلك زراعة أكثر من 320 شجرة ونخلة، مؤكداً أن البلدية تعمل على خطط لإنشاء عدد من الحدائق الجديدة و الملاعب الرياضية // انتهى //14:29ت م0056

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