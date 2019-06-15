السعودية اليوم / قوات القمع تقتحم قسم الأسرى في معتقل "عسقلان"



رام الله 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قسم الأسرى الفلسطينيين في معتقل "عسقلان"، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب لمقتنياتهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال التابعة لإدارة المعتقلات نفذت عملية القمع قبيل شروع الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي من المقرر أن يبدأ يوم غد الأحد، لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية المتصاعدة منذ نهاية شهر أبريل الماضي.

وأشار النادي إلى أن الأسرى حددوا جملة من مطالب الإضراب أبرزها: وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى، وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللازمة للأسرى وإدخال أطباء مختصين.

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14:26ت م

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