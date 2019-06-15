البيئة تُطلق برنامج حصر لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج “حصر” لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة تساهم في دعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا البرنامج سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة في القطاع.

وأبانت أنها بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في منطقتي الجوف وتبوك مستهدفةً 20 ألف مزرعة، فيما ستبدأ المرحلة الثاني بمنطقة الرياض.