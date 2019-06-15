اخبار السعوديه

البيئة تُطلق برنامج حصر لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم البيئة تُطلق برنامج حصر لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-15

البيئة تُطلق برنامج حصر لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج “حصر” لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة تساهم في دعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره.

Advertisements

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا البرنامج سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة في القطاع.

وأبانت أنها بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في منطقتي الجوف وتبوك مستهدفةً 20 ألف مزرعة، فيما ستبدأ المرحلة الثاني بمنطقة الرياض.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تُطلق برنامج حصر لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا