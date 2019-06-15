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رواية كاذبة وراء مسح تويتر لحسابات شقيقتين سعوديتين هاربتين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
أوقف موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسابات تنتمي إلى أختين سعوديتين بعد سفرهما خارج البلاد، بالإضافة إلى رواية ناشط كان ينشر نيابة عنهما.
وحسب ما ذكره موقع بزنس إنسايدر الأمريكية، فإن الشبكة الاجتماعية ألغت حسابين يخصان شقيقتين هما دعاء الشويكي، 22 عامًا، ودلال الشويكي، 20 عامًا، وذلك بعد أن زعمتا أنهما هربتا إلى تركيا بعد تعرضهما لسوء المعاملة في المملكة، حسب روايتهما.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن تويتر أزال حساباً ثالثاً، ينتمي إلى شخص يُدعى علي هاشم، بعد أن نشر مواد نيابة عن الشقيقتين الشويكي.
وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الشقيقتان مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية ورسائل، للمطالبة بتدخل منظمات حقوقية، زعمًا بتعرضهما لسوء معاملة.
وحاول الموقع الأمريكي بدوره التأكد من رواية الشقيقتين، وذلك عبر اتصال بشكل متقطع بهما، لكنه لم يتمكن من التحقق من أي تفاصيل عن قصتهما.
وتم تعليق أول حساب مرتبط بالشقيقتين يوم الخميس بعد يومين من النشر، ثم تم إنشاء حسابين آخرين وإزالتهما في غضون ساعات من قبل تويتر.
وبعد حذف الحسابين، قال هاشم إنه سوف يعطي الشقيقتين فرصة استخدام حسابه، ونشر مقاطع فيديو تتحدث عنهما، لتقوم إدارة تويتر بحذف حسابه هو الآخر.
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