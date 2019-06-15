- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مرض خطير يهدد مستخدمي الهواتف الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مرض خطير يهدد مستخدمي الهواتف الذكية
متابعات الخليج 365 - متابعة
دعا الأطباء لأخذ الحيطة والحذر من استخدام الهواتف الذكية بشكل مبالغ فيه، لافتين إلى أنه يؤدي لالتهاب في أوتار اليد.
وأشاروا إلى أن عدداً من المرضى يصابون بالتهاب أوتار اليد بسبب تبديل الكتابة على الشاشات باستخدام اللمس بدلاً من الأقلام، ما تسبب لدى البعض في إصابة إبهام اليد الذي أصبح لا يستخدم بشكل كافٍ.
وأوضح الأطباء أن ضمور الإبهام بات شائعاً بسبب ممارستنا اليومية، مؤكدين “نحن نتحدث بالفعل عن التهاب الأوتار عبر الهاتف”.
ويستخدم العديد من الأفراد مراراً وتكراراً الإبهام في الكتابة اليومية على الهواتف الذكية، ما تنتج عنه إصابة بالتهاب الغشاء المفصلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرض خطير يهدد مستخدمي الهواتف الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.