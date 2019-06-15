مرض خطير يهدد مستخدمي الهواتف الذكية

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا الأطباء لأخذ الحيطة والحذر من استخدام الهواتف الذكية بشكل مبالغ فيه، لافتين إلى أنه يؤدي لالتهاب في أوتار اليد.

Advertisements

وأشاروا إلى أن عدداً من المرضى يصابون بالتهاب أوتار اليد بسبب تبديل الكتابة على الشاشات باستخدام اللمس بدلاً من الأقلام، ما تسبب لدى البعض في إصابة إبهام اليد الذي أصبح لا يستخدم بشكل كافٍ.

وأوضح الأطباء أن ضمور الإبهام بات شائعاً بسبب ممارستنا اليومية، مؤكدين “نحن نتحدث بالفعل عن التهاب الأوتار عبر الهاتف”.

ويستخدم العديد من الأفراد مراراً وتكراراً الإبهام في الكتابة اليومية على الهواتف الذكية، ما تنتج عنه إصابة بالتهاب الغشاء المفصلي.